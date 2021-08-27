Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir: Galatasaray'a diz çöktüremeyeceksiniz
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, PFDK kararlarının ardından sosyal medya hesabından sert ifadeler paylaştı. Epözdemir, "Ne yaparsanız yapın Galatasaray’a diz çöktüremeyeceksiniz." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, "Ne yaparsanız yapın Galatasaray'a diz çöktüremeyeceksiniz. Bu karar, tarihte ve vicdanlarda mahkum olacaktır" dedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının son günlerde sarı-kırmızılıl kulüp hakkında aldığı kararlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Görevi kötüye kullanma suçundan ötürü savcılık şikayeti yaptığımız PFDK kararının kerameti kendiliğinden menkuldür. Ne yaparsanız yapın Galatasaray'a diz çöktüremeyeceksiniz. Bu karar tarihte ve vicdanlarda mahkum olacaktır" sözlerini kullandı.
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