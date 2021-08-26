26 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan PFDK'ya sert tepki! "Savunma yapmayı zül addederim"

Burak Elmas’tan PFDK’ya sert tepki!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'nın "Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi" ve "resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri" nedeniyle sevkine ilişkin "Kurulun nezdinde savunma yapmayı zül addederim" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

"Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi" ve "resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri" nedeniyle Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK Başkanlığı'na bir yazı gönderdi. Elmas, "Yönlendirme ve talimatla karar verdiğiniz yapılacak olan herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım. Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve tlaimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim" ifadelerini kullandı.

PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle PFDK Başkanlığı'na bir yazı gönderen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yazıda sert ifadelere yer verdi.

Elmas'ın PFDK Başkanlığı'na gönderdiği yazı şu şekilde:

"Daha önce müteaddit defalar kamuoyu ile paylaştığım üzere, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığı tüm futbol paydaşlarının malumudur. Yönlendirme ve talimatla karar verdiğinizden, yapılacak olan herhangi bir savunmanın önem arz etmediğinin farkındayım. Kurullarınızın adil olmadığı vermiş olduğunuz çelişkili ve adaletsiz kararlarla sabittir. Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim. Yapılan sevk ve kurullarınızın vereceği eczalar Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve bizleri yıldıramaz. Bugün olduğu gibi gelecekte de doğruları söylemeye, sporun bütün paydaşları adına adaletin tecellisi için mücadele etmeye aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Bu hukuksuz uygularınız ise tarih önünde ve kamu vicdanında mahkum olacaktır."


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