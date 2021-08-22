Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Kalifa Coulibaly...
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, forvet bölgesini güçlendirmek istiyor. Falcao'ya kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılı takım, Mohamed'in performansından ise memnun değil. Cimbom'un, Nantes'le yollarını ayrılacağı belirtilen Kalifa Coulibaly'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da kadro operasyonu devam ediyor. Forvet bölgesinde Falcao'yu takımda düşünmeyen ve Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'den de verim alamayan sarı-kırmızılılar, golcü arayışlarını hızlandırdı.
Yeni Asır'ın aktardığı habere göre bu sezon hücumda Mbaye Diagne dışında formda golcüsü olmayan Aslan, Fransa ekibi Nantes'ta forma giyen 30 yaşındaki Malili golcü Kalifa Coulibaly'i gündemine aldı.
Fransa basınında çıkan haberlerde, Nantes'ta transferi büyük problem haline gelen ve maaşı nedeniyle yolların ayrılması planlanan Coulibaly için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, Brentford'da oynayan Halil Dervişoğlu transferinden sonuç alamazsa, Coulibaly için Nantes'a resmi teklif yapacak.
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