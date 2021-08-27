Berkan "her şeyden biraz" yapmaya devam etti. Diagne yine gole yakındı ama şanssızdı. Feghouli kolaylıkla vazgeçilemeyecek kadar usta işi parlamalarla katkı vermeyi sürdürdü. En çok beğendiğim isimse Hatay maçında olduğu gibi; Taylan'dı. Sarı-kırmızılarda alınan isimlerin hepsi, gelecek vadeden, düşük maaşlı ve çok genç. Ödenen bonservis bedelleriyse şu an için makul görünüyor.