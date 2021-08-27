27 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! "Mükemmel bir oyuncu..."

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetin ardından adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı başardı. Cimbom'da oyuna sonradan giren genç futbolcu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmaya damga vururken mücadeleyi değerlendiren spor yazarları, Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! Mükemmel bir oyuncu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

SERKAN KORKMAZ - HASRET

Galatasaray, zayıf rakibi karşısında maça çok kötü başladı. Sarı-kırmızılar maçın 12. dakikasında neredeyse iki farklı geri düşüyordu. Bariz savunma hatasıyla yenen tuhaf bir golle, ilk yarı boyunca geride oynayan temsilcimiz izleyenlere umut da vermiyordu. Ta ki; ikinci yarının hemen başında Barış Alper, sürpriz bir şekilde Kerem'in yerine oyuna girene kadar. Bir anda bambaşka bir hüviyete bürünen Galatasaray yeni sol bekiyle beraberliği yakalamasının ardından kurduğu baskı ve şansının da yardımıyla öne geçiyordu. Boey yine gayretliydi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! Mükemmel bir oyuncu...

Berkan "her şeyden biraz" yapmaya devam etti. Diagne yine gole yakındı ama şanssızdı. Feghouli kolaylıkla vazgeçilemeyecek kadar usta işi parlamalarla katkı vermeyi sürdürdü. En çok beğendiğim isimse Hatay maçında olduğu gibi; Taylan'dı. Sarı-kırmızılarda alınan isimlerin hepsi, gelecek vadeden, düşük maaşlı ve çok genç. Ödenen bonservis bedelleriyse şu an için makul görünüyor.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! Mükemmel bir oyuncu...

Barış Alper'in dün akşam verdiği katkı, Morutan ve Cicaldau'dan da gelirse, özlenen, derli toplu bir takım izlemek taraftar için hayal değil. Yalnız golcü konusu önemli. Keza; Mohamed, herhalde yaşlı ve çok maaş alan bir oyuncu olsa gerek ki gözden çıkartılmış gibi duruyor.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! Mükemmel bir oyuncu...

Duyumlarımız uyarınca, Terim'in ideal 11'indeki golcü; Halil Dervişoğlu. Gedson hevesi de transfer döneminin bittiği güne kadar sürecek belli ki. Peki; sol stoper ve yedek kaleci ihtiyaçları sizce de daha öncelikli değil mi? Halil ve Gedson olmadan ligin ilk yarısı tamamlanır ama bu mevkiler boş kalırsa ödenecek bedel çok ağır olur kanaatindeyim. Üstelik, gayet ciddiye alınması gereken, yıllardır başarı hasreti çekilen sahnede, "Avrupa Ligi" gibi bir kulvar daha açılmışken.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! Mükemmel bir oyuncu...

LEVENT TÜZEMEN - ALPER 11'DE OLMALI

Futbolda çok koşmak önemli değil... Doğru koşmak ve doğru pozisyon almak daha değerlidir... Fatih Terim, ilk yarıda çok top kaptıran, boş koşan, çalışıyormuş gibi görünmesine rağmen etkisiz oynayan Kerem'i çıkarıp Barış Alper'i oyuna aldı ve hücumun sağına monte etti. Bu hamle Galatasaray'ın bütün yüzündeki kırışıklıkları giderdi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! Mükemmel bir oyuncu...

Oysa ilk yarıda tempo yapamayan, mücadele olarak etkisiz kalan, Randers'in top yapmasına izin veren bir Galatasaray izledik. Muslera ve defansın ortak hatası sonucu rakibin yaptığı ilk atak gol oldu. Galatasaray'ın tek olumlu hamlesi Babel'in direkten dönen şutuydu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! Mükemmel bir oyuncu...

Barış Alper'in girişiyle Galatasaray hücumda öyle bir baskı kurdu ki 15 dakika içinde iki gol atarken sayısız da pozisyonlar üretti. Neredeyse Galatasaray bir dakikaya iki pozisyon sığdırdı. Diagne karşı karşıya kaçırdı, birinde de üst direğe takıldı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! Mükemmel bir oyuncu...

Terim'in Alper'i sağ kanatta oynatması Galatasaray'ın hücum anlayışına zenginlik kattı. Alper mükemmel bir oyuncu. Hızlı, çabuk, tek pası hatasız oynadı. Boey ile de çok iyi anlaştı. Özellikle Boey hücuma çıktığında top rakibe geçince hemen onun yerine geçip savunma görevini yaptı. Alper'in koşu stili, pozisyon bilgisi, topla yaptığı dripling göz kamaştırdı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Galatasaray - Randers maçı sonrası flaş sözler! Mükemmel bir oyuncu...

Terim rekabeti sever, formayı adaletli dağıtır. İzlediğim Alper özel performanslarıyla ilk 11'de olmalıdır. Galatasaray'ın orta sahasını tüm sezon Taylan-Berkan ikilisi taşıyamaz. Galatasaray, mutlaka Gedson Fernandes tipi bir oyuncu almalıdır. Cicaldau-Morutan ikilisi takıma katıldıktan sonra Galatasaray'ı daha farklı bir gözle izleyeceğimizi düşünüyorum. İki Rumen'in teknik becerisi ve şut atma yetenekleri ön plana çıkacak gibi görünüyor.

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