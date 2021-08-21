Galatasaray uzun zamandır transfer etmek istediği Morutan için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro'luk son teklifini yapacak. Bu teklif kabul edilmezse, transfer defteri kapanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Aslan, uzun zamandır gündemi meşgul eden Morutan için son kozunu oynayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif yapacak kabul edilmezse bu defteri kapatacak. S. Bükreş'in Başkanı Gigi Becali, geçtiğimiz günlerde Morutan'ı 3 milyona satacağını söylemişti.

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