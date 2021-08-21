Galatasaray'da 4 isim şansı değerlendiremedi! Fatih Terim...
Transfer döneminde 8 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, son olarak UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim büyük bir rotasyona giderken 4 oyuncu ise verilen şansı kullanamadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Teknik Direktör Fatih Terim, ligdeki Hatay maçını da düşünerek Danimarka'da rotasyona gitmişti, takımın yarısına yakınını değiştirerek onların da kendilerini gösterebilmesi için fırsat vermişti. Ancak Danimarka deplasmanında yer alan bu isimler buldukları şansı iyi kullanamadı.
Sarı-kırmızılılarda başta Mustafa Muhammed olmak üzere, Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç gibi isimler, performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. Bu futbolcuların kısa süre içinde on birde forma giymeleri zor görünüyor.
Lig ve yoğun maç takvimini düşünerek Danimarka'da farklı isimlere oynatan teknik direktör Fatih Terim'in, sahadaki futbollarından memnun kalmadığı bu isimlere kısa süre içinde ana plana dahil etmeyeceği belirtildi.
Terim, savunmaya yapacağı dokunuş için Nelsson'un da lisansının çıkarılmasını bekliyor. Milliyet'in haberine göre bunun gerçekleşmesi için yabancılardan birini kiralayıp ya da satmak zorunda olan Aslan, bu çıkmazdan kurtulmanın çarelerini arayacak.
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