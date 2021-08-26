26 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao parasına sil baştan takım! İşte o rakam...

Süper Lig'de ilk iki haftayı 6 puanla geçen Galatasaray, taraftarlarını memnun eden bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı kırmızılılarda, eski yönetimin yaptığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamlelerinin ardından, Sacha Boey, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Morutan gibi futbolcuları kadrosuna kattı. Yalnızca Van Aanholt'un yaşının 30 üzeri olduğu bu transferlere 'bir Falcao parası' ödendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Radamel Falcao parasına sil baştan takım! İşte o rakam...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2021

Müthiş bir değişim operasyonu başlatan Galatasaray şu ana kadar tam 9 transfer hamlesi yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu transferler için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bonservis yükünün altına girdi. Ancak yönetim takımın maaş bütçesini fazlasıyla aşağıya çekti. Transfer edilen 9 futbolcunun toplam yıllık maaşları sadece 6.7 milyon Euro oldu. Bu para, gözden çıkarılan Falcao'nun 1 yıllık maliyetine denk geliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Radamel Falcao parasına sil baştan takım! İşte o rakam...

EN YÜKSEK ÜCRET VAN AANHOLT'A

Yeni transferler içinde en yüksek maaşı 1.7 milyon Euro ile Patrick van Aanholt alacak. Cicaldau ve Victor Nelsson ise 900 bin Euro garanti ücret kazanacak. Son transfer Morutan'a 600 bin Euro, Sacha Boey'e ise 400 bin Euro maaş verilecek. Aytaç Kara, Alpaslan ve Berkan Kutlu ise maaşlarını Türk Lirası üzerinden alacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Radamel Falcao parasına sil baştan takım! İşte o rakam...

DÜŞÜK MAAŞ POLİTİKASI SÜRECEK

Şu ana kadar yapılan 9 transferin 6.7 milyon Euro'luk toplam maaş yüküne karşın, takımdan gönderilmesi için büyük çaba harcanan Radamel Falcao'ya bonuslarla beraber yılda yaklaşık 6 milyon Euro ödeniyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetimi bundan sonra yapacağı transfer hamlelerinde de düşüm maaş politikasını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’un yeni transferini açıkladı! Sıradaki isim o olacak... Cimbom'un yeni transferini açıkladı! "Sıradaki isim o olacak..."
Canlı yayında açıkladı! G.Saray’ın 10 numarasını o isim giyecek Canlı yayında açıkladı! G.Saray'ın 10 numarasını o isim giyecek
Aslan tur aşkına! İşte Terim’in Randers maçı muhtemel 11’i Aslan tur aşkına! İşte Terim'in Randers maçı muhtemel 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör