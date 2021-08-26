26 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

PFDK'dan Galatasaraylı Marcao için karar çıktı! | Son dakika spor haberleri

Tahkim’den Marcao kararı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket nedeniyle verilen 8 maçlık ceza onandı. İşte o açıklama... (GS spor haberleri)

G.Saray'ın yıldız ismi Marcao'ya verilen 8 maçlık ceza onandı.
İŞTE O AÇIKLAMA;
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira ile ilgili PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/12 - K.2021-2022/10 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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