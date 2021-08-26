26 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Randers'ı eleyen Galatasaray 4. kez gruplarda!

Cimbom 4. kez gruplarda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Randers'ı 2 maç sonucunda toplam 3-2'lik skorla geçen Galatasaray, tarihinde 4. kez Avrupa Ligi gruplarına kaldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak organizasyonla belli olacak.

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