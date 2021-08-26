Galatasaray Randers | İlk 11'ler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçında Danimarka temsilcisini ağırlayacak. Dev mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçında Danimarka temsilcisini konuk edecek. Dev mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
GALATASARAY-RANDERS İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne.
Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg.
GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - RANDERS MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.
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