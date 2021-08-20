UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin, maç sonrası dikkat çeken sözler söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka'nın Randers takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin, karşılaşma sonrası öz eleştiride bulunarak şu açıklamaları yaptı:

Fırsatlar yakaladım. Belki orta yaparak değerlendirebilirdim. Defansif ve ofansif biraz daha kararlı, biraz daha tempomuzu arttırarak oynarsak taraftarımızla güzel bir sona ulaşabiliriz. Deplasmanda 1-1 kötü değil. 2. maçta daha etkili, daha kararlı olmalıyız. Zaten Türkiye'nin en büyük taraftarları önünde oynayacağız, turu geçeceğiz.

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