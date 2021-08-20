SAVAŞ ÇORLU - KÜKREYEMİYOR

Şu ana kadar hazırlık maçı, lig ve Avrupa olmak üzere 7. maçına çıkan Galatasaray, Randers karşısında oynadığı futbolla da ne tat verdi ne de güven. Yeni transferleri ile lige en erken başlayan takım olmasına rağmen henüz kondisyon açığı sorununu çözemeyen sarı-kırmızılı takımda hemen hemen her maç farklı kadro ve Randers'a karşı altı yerli oyuncu sahaya süren Fatih Terim'in en büyük sürprizi; bu sezon ilk maçına çıkan Emre Akbaba'ydı.