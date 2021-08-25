Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan PFDK sözleri! "Her türlü eylemin arkasında olacağız"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Elmas, bu karara ilişkin bir açıklama daha yaptı. Başkan Elmas, "Bizler yılmadan, geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Lisesi'nin yeni müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu'na yaptığı ziyaret sonrası Galatasaray Televizyonu'na gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Başkan Burak Elmas, PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Bu sorunun başka bir önemi daha var. Burası Galatasaray Spor Kulübü'nün doğduğu ocak ve Türkiye'de birçok mücadeleyi bu okuldan mezun olan Galatasaraylıların katkısıyla doğrunun peşinden, adaletin peşinden ayrılmadan büyük mücadeleler vermiş bir camia. Dolayısıyla bizler yılmadan, geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız."
Başkan Elmas, 21 yıl önce kazanılan UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümüyle ilgili olarak ise "Galatasaray ilklerin kulübü. İlk ve teklerin… Biz onu yaptık Galatasaray Spor Kulübü olarak ondan sonra bir daha olmadı. Ümit ediyorum ki hocamın görev süresinde ve bizim görevimiz süresinde beraber kutladığımız böyle bir kupaya daha yakınlaşırız." dedi.
Randers ile oynanacak rövanş maçı öncesi başkan Burak Elmas, "Yeni bir takım kuruyoruz belli bir strateji dahilinde. Avrupa'da mücadele edip oyuncularımızın tecrübe kazanmasını, ileride dediğimiz o kupalara tekrar gitmenin yolu bu tür maçlarda tecrübe kazanmak ve galip gelmekten geçiyor. O yüzden ben takımımıza güveniyorum. Son derece iyi, genç, potansiyelli bir takımımız var. Onun için umarım bir sonraki grup aşamasına katılıp, orada da başarılı bir sonuç elde edeceğiz. İleriye dönük kuvvetli bir adım atmış olacağız." şeklinde konuştu.
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