25 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçıdna Randers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Olimpiu Morutan da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İşte idmandan kareler... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2021

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Yeni transfer Olimpiu Moruţan, antrenmanın son bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'na gelerek teknik direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicâldău ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Galatasaray, Randers ile perşembe akşamı saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

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