Galatasaray-Randers maçı öncesi Fatih Terim'den ayrılık ve transfer müjdesi!

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray-Randers maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Galatasaray deplasmanda Randers ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Rövanş maçında rakibini Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ağırlayacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

Bu transfer politikasına devam edeceğiz. Yüksek gibi bir görünen bonservis bedellerini, maaşla dengelediğimizi düşünüyorum. Yatırım yapıyoruz ve bu yatırımların da ileride Galatasaray'a büyük karlar getireceğini düşünüyoruz.

Galatasaray'ın gençler tarafından tercih edilen ve istenilen bir kulüp olduğunu görüyorum. Burada kazanacakları başarı ve kupalar sayesinde daha major liglere gidebileceklerini düşünerek tercih yaptıklarına inanıyorum.

"EDERİNİ BULAN HER OYUNCUYLA YOLLAR AYRILABİLİR"

Ederini bulan her oyuncu ile Galatasaray yollarını ayırabilir ya da alabilir. Gelen bazı teklifler var ama tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. İki tarafta mutlu olursa gerçekleşir. Şu an gerçekleşmesi muhtemel bir transferimiz var. Arkadaşlarımız birazdan haberi verecektir.

Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir.

"MORUTAN BİTTİ DİYEBİLİRİZ"

Son saniyede bir sorun çıkmazsa, Morutan transferi bitti diyebiliriz. Yetenekli, genç ve değerli bir oyuncuyu kadromuza katmanın mutluluğu içindeyiz. Scout ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği bir oyuncu. Takip eden Scout ekibimize teşekkür ediyorum. Oyuncu çok hevesli ve kendisini bir an evvel sahada kullanmak istiyoruz.

"ÖNEMLİ OLAN NUMARA DEĞİL ARMADIR"

10 numaralı formayı Romanya'dan Hagi'ye vermiştik. Bu konuyla alakalı açıkçası biraz beklemeyi düşünüyorum, bazı sürprizler yapabiliriz bu konuyla ilgili. Önemli olan sırttaki forma numarasından çok gövdedeki arma için verilen mücadeledir.

Morutan çok yönlü bir oyuncu. Problem çözen özellikleri var. Yaratıcı özellikleri var. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanadı da etkili kullanabiliyor.

"HAYALLER BİTTİĞİ ZAMAN BURADA OLMAMALIYIZ"

Hayaller bittiği zaman bizim burada olmamamız lazım, önemli beklentilerimiz ve hayallerimiz vardır. Hayal etmekten hiçbir türlü vazgeçmemek lazım. Hele bu armayla çok zor. İlkleri, yapılamaz denenleri başarmışsanız o zaman her şey size yapılabilir görünüyor. Planlarımızda sadece gençler değil tecrübesinden yararlanacağımız isimler de olacak.

Yarın oynayacağımız maçı çok önemsiyoruz. Taraftarımızın daha yakınımızda olmasını istedik, buradan Kasımpaşa'ya teşekkür ediyoruz stadı açtıkları için. Yarın inşallah gruplara kalmayı hayal ediyor ve inanıyoruz.

Şu andaki tek sıkıntımız ligdeki kadroyla Avrupa'da oynayamamak. Her geçen günün Galatasaray'ın lehine işleyeceğini düşünüyorum. Eksiklerimiz muhakkak var, iyi olmadığımız zamanlar da var. Bu kadromuzun her geçen gün daha iyi olacağını düşünüyorum.

"NELSSON'UN YERİNDE OLMAK İSTEMEZDİM"

Nelsson'un yerinde olmak hiç istemezdim! 21 yaşındasınız, kazanmak zorunda olduğunuz ilk maçınıza çıkıyorsunuz. Sanki ilk kez oynamıyormuş gibi oynuyorsunuz, kolay değil tabii bu.

En büyük sıkıntımız 3 gün arayla maç oynamamız. Taktik idman yapacağız ve maça çıkacağız. Buradaki maçın oradaki gibi olmamasını umuyorum, oyuncularım da bunun bilincinde

Takım olarak koşu mesafelerimiz arttı ve daha da artırmak istiyoruz. Sadece koşu mesafesi değil, yüksek sprint sayısı gibi etkenleri dikkate alıyoruz. Oyuna tempo katmaya çalışıyoruz.

Koşu mesafeleri gibi konularda bilgilendirmeleri soyunma odasına maç sonrasında asıyoruz ve oyuncularımız inceliyor. Ayrıca kendi pozisyonlarını ve yaptıklarını video olarak hepsine tek tek gönderiyoruz.

Diagne'yi istekli görüyorum ama daha da istekli olması lazım. İstekli olmasının fark edilip hemen formayı almasını sağladığına göre, istekli olduğu zamanla olmadığı zaman arasındaki farkı anlayacak kadar zeki. Daha da istekli olmasını diliyorum.

YERLİ YABANCI KURALI...

Bu kural için kendimize göre matematiklerimiz var. Yerlilerden çok önemli oyunculara sahibiz. Çoğunu da bırakmak istemedik. Geçen sene biz 15'e yakın Türk ile oynadık. Orada başka formüllerimiz var. Ayın 8'in e kadar sadece Gedson ile ilgili değil bazı Türk oyuncularla ilgili de gelişmeler olabilir. Bizim bir sıkıntımız olmaz, hazırız. Gerekirse bazen Türk kaleci ile çıkacağız. Muslera, Uruguay milli maçından olağanüstü geç dönerse gibi birtakım mecburi durumlar da oluyor açıkçası. 20 saat uçuyor, geç maça çıkıyor, kolay değil bu işler.

Alternatifler yakında daha da artabilir. Bu, birilerini takip ediyoruz ve birileri kadromuza katılabilir anlamında. Yerli oyuncu takibimiz sürüyor ve transfer yapabiliriz.

"ÖMER BAYRAM MÜTHİŞ TAKIM OYUNCUSU"

Ömer Bayram, müthiş bir takım oyuncusu. Oynuyor, problem. Giriyor, problem. E peki, belki de Türkiye'de en çok asist yapanlardan biri. Önyargılı olmamak lazım. Hocaya bir bildiği var demek en doğrusudur. Ömer, Florya için de önemli bir oyuncu.

Ömer asist yaptı, 2-1 yendik. Ömer'in birçok asisti var. Çok beyefendi, bunları da hak etmeyen bir çocuk. Yarım saat ısınır, sokarken vazgeçeriz, hiç oralı değil. Soyunma odasında tüm arkadaşlarını hazırlar, ne görev verilirse elinden geleni yapar.

"GENÇLERİN HATASI OLACAK"

Bu gençlerin hatası olacak. Bu gençler büyük hatalar yapacaklar. Stadyumdaki Galatasaray taraftarımızın toleranslı yaklaşımı çok önemli. Bu gençleri hep birlikte kazanacağız.

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