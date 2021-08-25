Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir Rumen daha! 18 yaşındaki Popescu için teklif yapıldı
Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılılar özellikle Cicaldau ve Morutan transferleriyle taraftarlarını heyecanlandırdı. Kadrosuna bir Rumen genç yeteneği daha katmak isteyen Cimbom, Octavian Popescu'yu gündemine aldı. 18 yaşındaki genç yetenek için teklif de yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Yaptığı flaş transfer hamleleri ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray durmuyor!.. Terim'in, "Yapacağımız yeni transferlerle taraftarlarımız mutlu olacak" açıklamasının ardından Cimbom'un yeni hedefi ortaya çıktı.
Craiova formasını giyen Cicaldau'yu kadrosuna katan, Steaua'dan Morutan ile anlaşan Galatasaray gözünü bir kez daha Romanya'ya dikmiş durumda.
Yönetim, Morutan'ın takım arkadaşı olan Octavian Popescu'ya da kancayı attı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu için Steaua'nın patronu Becali ile temas sağlandı.
Alınan bilgilere göre Becali birçok takımın istediği Popescu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Yönetim sıkı pazarlıklarla fiyatı aşağıya indirmeye çalışıyor.
Takvim'in haberine göre, geçen sezon A takıma yükselen Popescu 4 gol atıp 8 asist yaptı. Genç yıldız bu sezon ise ligin ilk 6 haftasında 2 kez ağları sarstı.
Rumen futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olan Octavian Popescu birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. 18 yaşındaki genç futbolcunun oynadığı her maçı 10'larca scout canlı olarak takip ediyor.
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