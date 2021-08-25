Rumen futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olan Octavian Popescu birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. 18 yaşındaki genç futbolcunun oynadığı her maçı 10'larca scout canlı olarak takip ediyor.

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