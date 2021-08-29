29 Ağustos 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
İŞTE O SÖZLER;
Zinde olduğumuz bölümde 2-0 çok azdı. 4-0, 5-0'a gidebilirdik. Attığımızdan çok daha rahat pozisyonlar vardı. Bunlar olmadığı gibi 47. dakikada gol yedik. İlk yarıda Galatasaray çok iyi oynadı bana göre.
2-1 her zaman rakip için umuttur. Her geçen dakikanın aleyhimize olacağı bir gerçekti. Bu arada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik. İlk yarıdaki oyunun golle sonuçlanması ve oyunun buraya gelmemesi lazım.
Galatasaray olarak geçen seneden bu yana oyunu koparacak golü atamıyoruz.
Cicaldau bizim için hücumdaki en önemli kontağımız. Midesindeki bir rahatsızlık yüzünden oyundan çıktı.
Kasımpaşa Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim: Cicaldau rahatsızlık yüzünden oyundan çıktı
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Zinde olduğumuz bölümde 2-0 çok azdı. 4-0, 5-0'a gidebilirdik. Cicaldau bizim için hücumdaki en önemli kontağımız. Midesindeki bir rahatsızlık yüzünden oyundan çıktı." dedi.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER;
Zinde olduğumuz bölümde 2-0 çok azdı. 4-0, 5-0'a gidebilirdik. Attığımızdan çok daha rahat pozisyonlar vardı. Bunlar olmadığı gibi 47. dakikada gol yedik. İlk yarıda Galatasaray çok iyi oynadı bana göre.
2-1 her zaman rakip için umuttur. Her geçen dakikanın aleyhimize olacağı bir gerçekti. Bu arada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik. İlk yarıdaki oyunun golle sonuçlanması ve oyunun buraya gelmemesi lazım.
Galatasaray olarak geçen seneden bu yana oyunu koparacak golü atamıyoruz.
Cicaldau bizim için hücumdaki en önemli kontağımız. Midesindeki bir rahatsızlık yüzünden oyundan çıktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası