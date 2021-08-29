29 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Kasımpaşa Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim: Cicaldau rahatsızlık yüzünden oyundan çıktı

Terim’den Cicaldau açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Zinde olduğumuz bölümde 2-0 çok azdı. 4-0, 5-0'a gidebilirdik. Cicaldau bizim için hücumdaki en önemli kontağımız. Midesindeki bir rahatsızlık yüzünden oyundan çıktı." dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER;

Zinde olduğumuz bölümde 2-0 çok azdı. 4-0, 5-0'a gidebilirdik. Attığımızdan çok daha rahat pozisyonlar vardı. Bunlar olmadığı gibi 47. dakikada gol yedik. İlk yarıda Galatasaray çok iyi oynadı bana göre.

2-1 her zaman rakip için umuttur. Her geçen dakikanın aleyhimize olacağı bir gerçekti. Bu arada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik. İlk yarıdaki oyunun golle sonuçlanması ve oyunun buraya gelmemesi lazım.

Galatasaray olarak geçen seneden bu yana oyunu koparacak golü atamıyoruz.

Cicaldau bizim için hücumdaki en önemli kontağımız. Midesindeki bir rahatsızlık yüzünden oyundan çıktı.
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