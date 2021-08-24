24 Ağustos 2021, Salı

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Galatasaray Hatayspor maçı sonrası çarpıcı Fatih Terim yorumu! "Kadro istikrarı oluşmadan..."

Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi ve teknik direktör Fatih Terim'e de değindi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası çarpıcı Fatih Terim yorumu! Kadro istikrarı oluşmadan...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Galatasaray kadro istikrarını yakalayamadığı için ezber oyunu yakalayamıyor. Terim her maça farklı 11 yapıyor ve yeni gelenler ile eskiler arasında uyum sorunu ön plana çıkıyor. Cicaldau, "Ben oyun lideri olurum" mesajını vermiyor.

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası çarpıcı Fatih Terim yorumu! Kadro istikrarı oluşmadan...

Rumen oyuncu sadece duran topları kullanmak için alındıysa hatalı ve pahalı transfer olur. Cicaldau'nun maç içinde fark yaratan özelliklerini görmedim. Bu Cicaldau'yu izleyeceksek keşke Onyekuru ya da benzeri hızlı bir kanat oyuncusu alınsaydı.

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası çarpıcı Fatih Terim yorumu! Kadro istikrarı oluşmadan...

Berkan çok çalışan, çok koşan ama final paslarını ezbere atıyor. Diagne'ye bir pası vermedi kendi de vurmadı. Diagne'nin de gole dönüşecek bir pozisyonda "Sen bana pas atmadın ben de atmam" dercesine Berkan'ın önüne topu bırakmaması büyük hataydı.

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası çarpıcı Fatih Terim yorumu! Kadro istikrarı oluşmadan...

Terim'in bu öfke rövanşlarına el koyması gerekir. Sahanın her yerine basan Taylan'a fazla destek gelmediği için orta alanda fazla yük biniyor.

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası çarpıcı Fatih Terim yorumu! Kadro istikrarı oluşmadan...

Terim'in oyundan düşen isimleri, G.Saray oyundan düşmeye başladığı anda çıkarması çok doğruydu. Özellikle Babel ile Ömer Bayram sol kanada hareket getirdi. Sözleşme uzatma kararı Luyindama'yı olumlu etkilemiş.

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası çarpıcı Fatih Terim yorumu! Kadro istikrarı oluşmadan...

Luyindama maç boyu kornerlerde kafa vuruşlarını hep denedi ve attığı golle Galatasaray'a maçı kazandırdı. Ömer'in ortası da nokta atışıydı. Galatasaray'lı oyuncuların coşkusu, kazanma duygusu ve mücadele anlayışı iyi yolda ama kadro istikrarı oluşmadan seri galibiyetler kolay alınmaz.

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