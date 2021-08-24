Galatasaray Hatayspor maçı sonrası çarpıcı Fatih Terim yorumu! "Kadro istikrarı oluşmadan..."

Berkan çok çalışan, çok koşan ama final paslarını ezbere atıyor. Diagne'ye bir pası vermedi kendi de vurmadı. Diagne'nin de gole dönüşecek bir pozisyonda "Sen bana pas atmadın ben de atmam" dercesine Berkan'ın önüne topu bırakmaması büyük hataydı.