23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim Muslera ile görüştü

Terim Muslera
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Fatih Terim, sezona kötü başlayan Fernando Muslera ile görüştü. Usta hocanın "Sen bu lige damga vurmuş bir isimsin. 1-2 maçla kaliten tartışılmaz. Bize her zamanki Muslera'yı göstereceğini biliyorum. Sadece işine odaklan" dediği öğrenildi.

Fatih Terim, sezona kötü başlayan Fernando Muslera ile görüştü. Usta hocanın "Sen bu lige damga vurmuş bir isimsin. 1-2 maçla kaliten tartışılmaz. Bize her zamanki Muslera'yı göstereceğini biliyorum. Sadece işine odaklan" dediği öğrenildi.

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