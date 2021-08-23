Galatasaray'da Fatih Terim Muslera ile görüştü

Fatih Terim, sezona kötü başlayan Fernando Muslera ile görüştü. Usta hocanın "Sen bu lige damga vurmuş bir isimsin. 1-2 maçla kaliten tartışılmaz. Bize her zamanki Muslera'yı göstereceğini biliyorum. Sadece işine odaklan" dediği öğrenildi.

Fatih Terim, sezona kötü başlayan Fernando Muslera ile görüştü. Usta hocanın "Sen bu lige damga vurmuş bir isimsin. 1-2 maçla kaliten tartışılmaz. Bize her zamanki Muslera'yı göstereceğini biliyorum. Sadece işine odaklan" dediği öğrenildi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ