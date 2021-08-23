MIDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi. Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.