23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray İngiliz forvetin peşinde! Hedefte Chuba Akpom var

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, İngiliz golcü Chuba Akpom için harekete geçti. Yıldız futbolcuya Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu biliniyordu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray İngiliz forvetin peşinde! Hedefte Chuba Akpom var
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda yönetim forvet transferi için yeniden harekete geçti. Sarı Kırmızılı kurmaylar daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz santrfor Chuba Akpom için düğmeye basmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray İngiliz forvetin peşinde! Hedefte Chuba Akpom var

MIDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi. Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray İngiliz forvetin peşinde! Hedefte Chuba Akpom var

İNGİLİZLER KİRALAMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'ın ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdiği ancak İngiliz yöneticilerin bu seçeneğin masada olmadığını Sarı-Kırmızılı kurmaylara ilettiği ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray İngiliz forvetin peşinde! Hedefte Chuba Akpom var

GÖRÜŞMELER GÜN BOYU SÜRDÜ

İki kulüp arasındaki görüşmelerin gün boyu devam ettiği bilgisi de geldi. Türk futbolseverler Akpom'ın geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı izlemiş ve golcü oyuncu beğeni toplamıştı.

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