Son dakika transfer haberi: Galatasaray İngiliz forvetin peşinde! Hedefte Chuba Akpom var
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, İngiliz golcü Chuba Akpom için harekete geçti. Yıldız futbolcuya Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu biliniyordu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda yönetim forvet transferi için yeniden harekete geçti. Sarı Kırmızılı kurmaylar daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz santrfor Chuba Akpom için düğmeye basmış durumda.
MIDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi. Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.
İNGİLİZLER KİRALAMAK İSTEMİYOR
Galatasaray'ın ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdiği ancak İngiliz yöneticilerin bu seçeneğin masada olmadığını Sarı-Kırmızılı kurmaylara ilettiği ifade ediliyor.
GÖRÜŞMELER GÜN BOYU SÜRDÜ
İki kulüp arasındaki görüşmelerin gün boyu devam ettiği bilgisi de geldi. Türk futbolseverler Akpom'ın geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı izlemiş ve golcü oyuncu beğeni toplamıştı.
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