Son dakika spor haberi: Victor Nelsson Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası konuştu! Atmosfer harikaydı
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 ile geçti. Sarı kırmızılılarda, yeni transfer Victor Nelsson, açıklamalarda bulundu. Nelsson, "Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktım. Mutluyum. Taraftarlarımızın ambiyansı, yarattıkları atmosfer harikaydı. Kendimi çok iyi hissettim. İlk maçımda 90 dakika oynadığım için mutluyum" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılı formayla ilk kez sahada yer aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Nelsson şunları söyledi:
"Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktım. Mutluyum. Taraftarlarımızın ambiyansı, yarattıkları atmosfer harikaydı. Kendimi çok iyi hissettim. İlk maçımda 90 dakika oynadığım için mutluyum. Bir stoper olduğum için en önemli işim savunma yapmak. Topu uzaklaştırmayı, kendi kalemi savunmayı, korumayı seven biriyim. Yerden ve havadan müdahalelere önem veririm ve bu konuda iyiyim. Hücumu da seven, bloklar arasına pas atmayı da severim ama asıl işim savunma yapmak."
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