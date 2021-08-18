19 Ağustos 2021, Perşembe
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PARA CEZASI DA KESİLİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun cezası belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı. Olay sonrası 25 yaşındaki futbolcu direkt kırmızı kartla cezalandırılırken, Marcao'nun kadro dışı mı bırakılacağı yoksa sözleşmesinin mi feshedileceği merak konusu olmuştu. Galatasaray yönetimi, Brezilyalı savunma oyuncusuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da Marcao'ya verilecek ceza belli oldu. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Brezilyalı savunmacı için son karar çıktı.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Marcao'yu kadro dışı bırakma kararı aldı.
PARA CEZASI DA KESİLİYOR
Bununla beraber sarı kırmızılılar, Marcao'ya 120 bin euro para cezası da kesecek. Bir oyuncuyu garanti ücretinin yüzde 10'u kadar ceza kesilebiliyor.
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