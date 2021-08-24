24 Ağustos 2021, Salı
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İşte o sözler:
Son dakika spor haberi... Fernando Muslera Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası konuştu: Oyunu domine ettik!
Süper Lig'in kapanış maçında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, "Bugünkü 3 puan çok değerliydi. 3 puanı hak ettik. Oyunu domine ettik, birçok pozisyona girdik. Daha da farklı yenebilirdik. Sonunda 3 puanı aldığımız için çok mutluyum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Fernando Muslera, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
"Bugünkü 3 puan çok değerliydi. 3 puanı hak ettik. Oyunu domine ettik, birçok pozisyona girdik. Daha da farklı yenebilirdik. Sonunda 3 puanı aldığımız için çok mutluyum.
Hocamızı, scout ekibini tebrik etmek istiyorum. Nelsson çok iyi bir defans oyuncusu, mükemmel bir insan. Harika bir ülkeye, şehre geldi. Galatasaray'da oynadığı, o formayı giydiği için çok şanslı."
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