24 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika spor haberi... Fernando Muslera Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası konuştu: Oyunu domine ettik!

Fernando Muslera: Oyunu domine ettik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Süper Lig'in kapanış maçında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, "Bugünkü 3 puan çok değerliydi. 3 puanı hak ettik. Oyunu domine ettik, birçok pozisyona girdik. Daha da farklı yenebilirdik. Sonunda 3 puanı aldığımız için çok mutluyum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fernando Muslera, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

"Bugünkü 3 puan çok değerliydi. 3 puanı hak ettik. Oyunu domine ettik, birçok pozisyona girdik. Daha da farklı yenebilirdik. Sonunda 3 puanı aldığımız için çok mutluyum.

Hocamızı, scout ekibini tebrik etmek istiyorum. Nelsson çok iyi bir defans oyuncusu, mükemmel bir insan. Harika bir ülkeye, şehre geldi. Galatasaray'da oynadığı, o formayı giydiği için çok şanslı."

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