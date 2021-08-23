23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray Hatayspor maçı öncesi konuştu!

Terim’den Nelsson açıklaması! Uzun yıllar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacakları Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, yeni transferlerden Victor Nelsson ile ilgili olarak, "Genç, yetenekli, takip ettiğimiz, bonservisi anormal yüksek olmayan ve maaşları az olan oyuncuları kadromuza katmayı bir prensip haline getirdik. Nelsson'u da bu şekilde aldık, Hatayspor gibi önemli bir maçta ilk kez sahaya çıkacak. Nelsson'u, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir stoper olarak düşünebiliriz" dedi.

Terim, "Olimpiyat Stadı'nın zemini güzel, kendisi güzel ama maalesef rüzgar var yine. Arena'da taraftarımızla buluşmak isterdik ama olmadı. En iyisini yapmaya çalışacağız. Genç, yetenekli, takip ettiğimiz, bonservisi anormal yüksek olmayan ve maaşları az olan oyuncuları kadromuza katmayı bir prensip haline getirdik. Nelsson'u da bu şekilde aldık, Hatayspor gibi önemli bir maçta ilk kez sahaya çıkacak. Nelsson'u, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir stoper olarak düşünebiliriz" dedi.
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