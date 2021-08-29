Süper Lig'de ilk iki haftayı 6 puanla geçen Galatasaray, 3'te 3 peşinde. 40 günde 8 maça çıkan Aslan, milli ara öncesi Kasımpaşa’ya gidiyor. Yoğun maç takvimini bitiren Aslan, namağlup rakibini devirip, 3’te 3 yapmak istiyor. Lisansı çıkarılan Olimpiu Morutan, şans verilirse ilk kez parçalı formayı giyecek. İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Haziran ayında topbaşı yapan ve 3 hazırlık maçıyla yeni sezona giren Galatasaray, üst üste yaptığı karşılaşmaların sonuna geldi. 21 Temmuz'dan bugüne 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 maça çıkan Cimbom, milli ara öncesi son sınavını Kasımpaşa'ya karşı veriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran sarı-kırmızılılarda moraller yüksek. Lige kayıpsız başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'yı da mağlup edip milli araya sıkıntısız girmeyi hedefliyor. Ancak ilk iki maçından 4 puan çıkaran ve mağlubiyet görmeyen Kasımpaşa'yı devirmek hiç kolay olmayacak gibi gözüküyor. ASLAN'da zorlu randevu öncesi 3 eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Marcao, sakatlığı bulunan Arda Turan ve lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan yok. Cimbom'un son transferi Olimpiu Morutan'ın ise lisansı çıktı ve görev verilirse forma giyebilecek. Sarı-kırmızılılar ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL HADERGJONAJ BRUMA TARKAN OUANNES SADIKU EYYSERIC YUSUF HAJRADİNOVIC VARGA JÖRGENSEN



GALATASARAY: MUSLERA BOEY LUYINDAMA NELSSON VAN AANHOLT TAYLAN BERKAN CICALDAU FEGHOULİ BARIŞ DIAGNE

TERİM'DEN UYARI



Perşembe akşamı UEFA Kupası'nda Randers ile karşılaşan Cimbom, tek taktik antrenman ile Kasımpaşa maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, erken gol yenilmesi konusunda oyuncularını uyardığı ve maça daha konsantre başlamaları gerektiğini söylediği öğrenildi.



ASLAN ÇOK ÜSTÜN



Kasımpaşa ile Galatasaray ligde 34 kez karşılaştı. Sarıkırmızılılar 22, lacivert-beyazlılar 6 kez kazandı. 6 maç berabere bitti. Cimbom 68 gol atarken, Kasımpaşa 31 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Paşa evinde 1-0, Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.



BERABERE BİTMİYOR



İki takım arasında oynanan son 11 müsabakada G.Saray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti. Son 11 maçta eşitlik çıkmadı.



AYDINUS YÖNETECEK



Kasımpaşa-G.Saray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Tecrübeli hakem daha önce sarı-kırmızılıların 48 maçını yönetti. Aslan bunların 24'ünü kazandı, 15'ini kaybetti ve 9 beraberlik yaşadı. Kasımpaşa ise 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

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