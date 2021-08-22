22 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sol kanadına Facundo Daniel Torres! Transferde Muslera da devrede

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Bir süredir sol kanat bölgesi için çalışmalarını sürdüren Cimbom, 21 yaşındaki Uruguaylı Facundo Torres için harekete geçti. Transferde Muslera'nın da rol oynadığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın sol kanadına Facundo Daniel Torres! Transferde Muslera da devrede
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basınına göre Penarol formasını giyen Facunda Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Haberde, Villarreal'in de 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Torres'in İspanya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın sol kanadına Facundo Daniel Torres! Transferde Muslera da devrede

Uruguay'daki bir başka kaynak ise genç yıldızla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü. Penarol ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Facunda Torres her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 7 kez Uruguay Milli Takımı'nda oynayan genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın sol kanadına Facundo Daniel Torres! Transferde Muslera da devrede

İddialara göre Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, milli takımdan arkadaşı olan Torres'in transferi için devreye girmiş durumda. Takvim'in haberine göre; bu sezon transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı yıldız için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor. Torres'i scout ekibinin uzun süredir izlediği öğrenildi.

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