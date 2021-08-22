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Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na destek! Hatayspor maçında...

Kerem’e taraftarlardan tam destek! Hatayspor maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Galatasaray'da Marcao tarafından saldırıya uğrayan Kerem Aktürkoğlu'na destek devam ediyor. Başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere yönetim ve taraftarlar genç oyuncuya büyük destek gösteriyor. Son olarak Kerem'e Hatayspor maçında özel tezahüratlar yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun Giresunspor maçında kafa atarak başlayıp yumruklarla saldırdığı Kerem Aktürkoğlu moral bulmaya çalışıyor. Randers'e attığı golün ardından bile yüzü fazla gülmeyen 22 yaşındaki oyuncuya taraftarlar da sahip çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada tribünler ilk olarak Kerem Aktürkoğlu'nu çağıracak. Ona destek veren tezahüratlar yapılacak. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Giresunspor mücadelesinde yaşanan bu olay sonrasında Marcao 8 maçla cezalandırılmıştı.

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