Galatasaray'ın 2021/22 sezonunda giyeceği alternatif forması belli oldu. Sarı kırmızılıların 3. forma olarak giyeceği bu formanın beyaz renkli olması dikkat çekti. İşte Cimbom'un yeni forması... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın yeni sezon alternatif forması belli oldu. Daha önce parçalı ve siyah renkli olmak üzere iki forması satışa sunulan Cimbom'un, bu sezon giyeceği 3. forma ise beyaz renkte.

Sarı kırmızılıların yeni forması, çeşitli spor mağazalarında satışa sunuldu.

İŞTE G.SARAY'IN YENİ SEZONDA GİYECEĞİ ALTERNATİF FORMA

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