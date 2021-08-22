Galatasaray Victor Nelsson'un lisansını çıkardı! Hatayspor maçında...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Victor Nelsson'u renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takım Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladıktan sonra yeni transfer Victor Nelsson'un lisansını çıkardı. Danimarkalı stoper teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray'da, Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve 8 maç ceza almıştı. Pazartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılarda, stoper hattında Luyindama'nın yanında kimin oynayacağı merak ediliyordu.

Aslan'da bu doğrultuda beklenen gelişme yaşandı ve yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıkartıldı. Danimarkalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Hatayspor karşısında oynayabilecek.

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