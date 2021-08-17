19 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin kaderi netleşiyor!

G.Saray’da Feghouli’nin kaderi netleşiyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u 2-0 ile geçen Galatasaray'da, takımdan gönderilmek istenen Feghouli tıpkı St. Johnstone karşılaşmasında olduğu gibi yine ilk 11'de maça başladı. Böylelikle takımda ihtimali artan yıldız futbolcu ile yönetim bir görüşme gerçekleştirecek ve maaşında indirime gitmesi istenecek. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyan Sofiane Feghouli, yönetimin değişmesinin ardından yine sorun olarak kalmaya devam etmişti. Yeni yönetimin de maaşını indirmesini aksi halde kulüp bulmasını istediği Cezayirli kanat oyuncusu, bu konuda bir adım atmadı.

Ancak bu duruma rağmen teknik direktör Fatih Terim'den görev almaya devam eden Feghouli, Giresunspor mücadelesine takımın hücum hattının kanat bölgesinde başladı.

Diagne ve Kerem'le birlikte hücum hattında etkili olmaya çalışan 31 yaşındaki futbolcu, 65 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim, bu dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı. Feghouli'nin Randers maçında da ilk 11'de olması bekleniyor. Galatasaray'daki kaderi ise kısa sürede netleşecek.

YENİ MAAŞ GÖRÜŞMESİ

Galatasaray Yönetimi'nin 3.8 milyon euro garanti ve bonuslarla beraber 4.1 milyon euroya ulaşan maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği Feghouli şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdi. İstediği maaşı bulamadığı için Galatasaray ile olan sözleşmesinden çıkmak istemeyen 31 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim ile yaptığı görüşmede de kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istediğini iletti. Başkan Burak Elmas, bizzat Feghouli ile bir kez daha görüşerek maaş indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Galatasaray Yönetimi, yıllık toplam maliyeti 4.1 milyon euroyu bulan Feghouli'nin garanti maaşını 3.8 milyon eurodan 2.5 milyon euro seviyesine düşürmek istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim’den transfer müjdesi! Anlaşma sağladık Terim'den transfer müjdesi! "Anlaşma sağladık"
Terim’den Marcao sözleri: Yerine transfer... Terim'den Marcao sözleri: Yerine transfer...
Marcao aynı hareketi Terim’e yapsaydı... "Marcao aynı hareketi Terim'e yapsaydı..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör