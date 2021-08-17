Son dakika spor haberi: Marcao Kerem Aktürkoğlu olayı sonrası Fatih Terim ne yapacak?
Galatasaray, Süper Lig'in ilk hafta maçında Giresunspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası galibiyetten çok, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde yumruklu saldırısı konuşuldu. Brezilaylı oyuncu ile ilgili Fatih Terim'in son kararı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'in 2021-22 sezonu açılış haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele sarı kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı ancak maç sonrası galibiyetten çok yaşanan saldırı konuşuldu.
Müsabakanın 62. dakikasında Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırırken, yumruklar savurdu. Mbaye Diagne başta olmak üzere takım arkadaşları Marcao'yu sakinleştirmeye çalıştı.
Kerem'e ise teknik direktör Fatih Terim sahip çıkarken, genç oyuncuyu maç kenarında teselli etti.
TERİM NE YAPACAK?
Bununla beraber Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, Marcao'nun Kerem'i yumruklamasından sonra sert bir karar alınacağı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre Terim, tüm takıma mesaj olacak bir uygulama yapmayı planlıyor.
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