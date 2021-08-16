Giresunspor Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: İyi başlamak istiyoruz
Transfer döneminde takımı gençleştirmeye yönelik takviyeler yapan Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Giresunspor deplasmanında açıyor. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "İlk maç hepimizin iyi başlamak için istediği bir ilk maç. İnşallah 3 puanla başlarız." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Giresun çok dostumun, çok arkadaşımın olduğu bir şehir, başarılar diliyorum kendilerine.
Giresunspor'a hoş geldin demek istiyorum. Galatasaray'a geldiğimde ilk maçımı Giresunspor'a karşı oynamıştım, benim için ciddi bir nostalji.
Sadece bazı oyuncuların yeri ve ismi değişik. Galatasaray'ın oyun anlayışı aynı şekilde devam ediyor. Oyun sadece numaralarda kalan bir şey değil, inşallah onu da sahaya yansıtırız.
İlk maç hepimizin iyi başlamak için istediği bir ilk maç. İnşallah 3 puanla başlarız, iyi oynarız. İnanıyorum ben takımıma. Her geçen gün daha iyi olacak inşallah.
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