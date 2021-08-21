Son dakika spor haberi: Galatasaray orta saha bombasını patlatıyor! Pablo Galdames adım adım Cimbom'a...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna önemli isimleri takviye eden sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda transferlere devam edecek. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom'da, gözler Pablo Galdames'e çevrildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Sarı-kırmızılı takımın gündeminde olduğu iddia edilen ön libero Pablo Galdames konusu gittikçe ciddiyet kazanırken, oyuncunun menajerinden de bir açıklama geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Leo Rodriguez, İtalyan basınına verdiği demeçte 24 yaşındaki futbolcunun G.Saray'la ilişkisini doğruladı. Nicolo Schira, imzalı haberde, sarı-kırmızılıların Galdames için görüşmeleri başlattığı duyuruldu. tuttomercato sitesi de geçtiğimiz günlerde "Galdames için Türkiye olası bir destinasyon. Şu anda Udinese, Cagliari ve Genoa; Arjantin'deki kulübünden ayrılan Şilili futbolcu için görüşmeler yapıyor. Galdames, Türkiye'den aldığı teklifi değerlendirmek için süre istedi" haberini yapmıştı.

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