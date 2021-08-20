20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Paok Christian Luyindama için Galatasaray'a teklif yaptı!

Yunanistan Ligi takımlarından PAOK, Christian Luyindama için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Yunan basınında yer alan habere göre; PAOK, sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan stoper için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Paok Christian Luyindama için Galatasaray’a teklif yaptı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

Galatasaray'da, gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncular konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, Demokratik Kongolu stoper Luyindama için çarpıcı bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberi: Paok Christian Luyindama için Galatasaray’a teklif yaptı!

Marcao'nun kadro dışı kalmasının ardından Galatasaray'ın kilit adamlarından biri haline gelen Christian Luyindama için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan flaş bir teklif geldi.

Son dakika transfer haberi: Paok Christian Luyindama için Galatasaray’a teklif yaptı!

Yunanistan basınında yer alan habere göre; PAOK, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Son dakika transfer haberi: Paok Christian Luyindama için Galatasaray’a teklif yaptı!

İŞTE O HABER:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Mohamed’e Fransa’dan 2 dev talip! Mohamed'e Fransa'dan 2 dev talip!
G.Saray - Hatayspor maçının oynanacağı stadyum açıklandı! G.Saray - Hatayspor maçının oynanacağı stadyum açıklandı!
G.Saray’da Arda Turan şoku! Kulüp son durumu açıkladı G.Saray'da Arda Turan şoku! Kulüp son durumu açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör