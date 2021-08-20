Son dakika transfer haberi: Paok Christian Luyindama için Galatasaray'a teklif yaptı!
Yunanistan Ligi takımlarından PAOK, Christian Luyindama için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Yunan basınında yer alan habere göre; PAOK, sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan stoper için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da, gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncular konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, Demokratik Kongolu stoper Luyindama için çarpıcı bir iddia geldi.
Marcao'nun kadro dışı kalmasının ardından Galatasaray'ın kilit adamlarından biri haline gelen Christian Luyindama için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan flaş bir teklif geldi.
Yunanistan basınında yer alan habere göre; PAOK, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
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