17 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim raporunu sundu! Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu istedi

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, transferlere devam edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, orta sahayı güçlendirmek isterken buraya Gedson Fernandes'i istedi. Ayrıca deneyimli teknik adam Halil Dervişoğlu'nun da tekrar kadroya katılması konusunda ısrarcı oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim raporunu sundu! Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu’nu istedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Sarı-Kırmızılılarda transfer harekatı 2 ismin üzerine yoğunlaşmış durumda. Devre arasında takıma katılıp büyük katkı veren Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu için temaslar sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim sezon başlamışken macera aramaya gerek olmadığını ve takımı iyi bilen bu 2 ismin alınmasıyla alışma sorunu yaşamayacaklarını belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim raporunu sundu! Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu’nu istedi

İmparator ayrıca yaşları genç olan iki oyuncunun uzun süre sarıkırmızılı formaya hizmet edebileceklerini kaydetti. Yönetimden öncelikle bu 2 isim üzerinden ilerlemelerini talep etti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim raporunu sundu! Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu’nu istedi

TAPULARI ALINACAK
Cimbom'da yöneticiler Gedson Fernandes'i kiralamak için ön görüşmeler yapmış ancak pazarlıklar tıkanmıştı. Son 4 gündür ise bonservisi için pazarlıklar yeniden start aldı. Galatasaray, Benfica'nın 10 milyon Euro'luk isteğini aşağı çekmeye çalışıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim raporunu sundu! Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu’nu istedi

Aynı şekilde Halil Dervişoğlu için de Brentford 6 milyon Euro talep etti. Aslan'ın milli futbolcu için teklifi ise maksimum 4.5 milyon Euro.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim raporunu sundu! Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu’nu istedi

İngiliz temsilcisi bu rakama "Evet derse Halil bonservisiyle gelecek, aksi halde kiralık olarak görüşmeler sürecek. Gedson Fernandes ise bonservisiyle birlikte Aslan olacak.

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