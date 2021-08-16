Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan kanat hamlesi! Nelsson’dan sonra Anders Dreyer

Transferde çok önemli adımlar atmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer'i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında.