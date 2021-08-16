Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan kanat hamlesi! Nelsson'dan sonra Anders Dreyer
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu 8 futbolcuyla güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar hızlı bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak isterken, scout ekibi tarafından Victor Nelsson'un vatandaşı olan Anders Dreyer önerildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Transferde çok önemli adımlar atmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer'i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında.
MİLLİ TAKIM HAVUZUNDA
Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dreyer'in scout ekibi tarafından önerildiği ve Midtjylland'la temasa geçildiği belirlendi. Danimarka Milli Takımı'nın geniş havuzunda yer alan Dreyer'le birçok kulüp yakından ilgileniyor.
İNGİLTERE'DE TUTUNAMADI
Sol ayağını çok etkili kullanan genç futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018'de Esbjerg'den Brighton'a transfer olan Dreyer, Ada'da başarılı olamayınca geçtiğimiz yıl 1 milyon Euro'ya Midtjylland'a transfer oldu. Genç yıldız bu sezon 2 gole imza attı.
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