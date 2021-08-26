26 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Randers | CANLI

Galatasaray Randers | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçında Danimarka temsilcisini ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar her türlü galibiyette gruplara kalacakken, her türlü mağlubiyette ise Avrupa defterini kapatacak. Beraberlik durumunda ise maç uzatmaya gidecek. Galatasaray Randers maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçında Danimarka temsilcisini ağırlıyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

GALATASARAY-RANDERS İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne.

Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg.

GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Randers maçı saat 21:00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor. Dev mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetiyor.

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