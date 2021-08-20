Randers Galatasaray maçında sol stoper Luyindama!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelede kadro dışı bırakılan Marcao'nun yerine Luyindama sol stoper oynadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giresunspor mücadelesinde Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdıktan sonra kırmızı kart görmüştü. Teknik direktör Fatih Terim de Christian Luyindama'yı sol stopere çekmişti. Burada başarılı bir yarım saat oynayan Kongolu oyuncu dün de Randers karşısında yine aynı bölgede görev yaptı. Marcao'ya 8 maç ceza verildi. Fatih Terim, Luyindama'yı sol stoperde oynatmaya devam edecek.

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