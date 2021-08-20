20 Ağustos 2021, Cuma
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Randers Galatasaray maçında Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik!
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Giresunspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Giresunspor maçı 11'inden 5 ismi değiştirdi. Sasha Boey, Marcao, Alexandru Cicaldau, Mbaye Diagne'nin yerlerine DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı yoğun fikstürde tüm oyuncularından hazır olmalarını istemişti. Bir anda takımın yarısını değiştirerek bunun mesajını verdi.
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