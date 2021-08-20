20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Randers Galatasaray maçında Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik!

Terim’den ilk 11’de 5 değişiklik!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Giresunspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Giresunspor maçı 11'inden 5 ismi değiştirdi. Sasha Boey, Marcao, Alexandru Cicaldau, Mbaye Diagne'nin yerlerine DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı yoğun fikstürde tüm oyuncularından hazır olmalarını istemişti. Bir anda takımın yarısını değiştirerek bunun mesajını verdi.

Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Luyindama’ya talip var! İşte o takım... Luyindama'ya talip var! İşte o takım...
G.Saray’dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
G.Saray’dan TFF’ye flaş istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye flaş istifa çağrısı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör