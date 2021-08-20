Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas gündeme dair açıklamalarda bulundu. Elmas "Savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu artık Galatasaray'ın bir davasıdır. İçeride Galatasaray'a karşı bir lobi var. Hatta bana sorarsanız bu bir suç örgütü. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz, adil olmak zorundasınız." dedi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



"Oğulcan (Çağlayan) olayı sadece Rizespor ile Galatasaray arasındaki durum değil. Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, en son da oyuncusuna verilen cezayla tehdit etmeye kadar varan bir durum."







"Yaşadığımız bu olayları paylaşıp Galatasaray'ın duruşunun ne olacağını anlatmayı çok önemsiyoruz çünkü Galatasaray'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var. Galatasaray, buna boyun eğmeyecek, sonuna kadar mücadele edecek."



"Galatasaray, Marcao'ya verilecek ceza ile tehdit edilmek istendi. Bugünden itibaren Oğulcan konusunda Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma imkanı kalmamıştır."



"Burdan herkesi uyarıyorum, Galatasaray çok köklü ve büyük bir camiadır. Haksız şekilde ceza verme çabalarının altında bunu yapmaya çalışanlar ezilir. Galatasaray çok bedel ödemiş bir camiadır, bu savaşın sonunda da kazanır."



"G.SARAY KARŞI LOBİ VAR! HATTA SUÇ ÖRGÜTÜ"

Savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu artık Galatasaray'ın bir davasıdır. İçeride Galatasaray'a karşı bir lobi var. Hatta bana sorarsanız bu bir suç örgütü. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz, adil olmak zorundasınız.



"Galatasaray bu davayı tüm gücüyle, takip edecektir. Sayın Nihat Özdemir yönetimindeki TFF'ye bir mesaj vermek istiyorum. Biz iyi niyetle sorunlarımızı çözmek istediğimizi söyledik. Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana sorarsanız bu bir suç örgütü."



"BİZDEN HARAÇ İSTİYORLAR"

"Bizden bir haraç istiyorlar. Oyuncunun bonservisinden daha yüksek bir haraçtır. Kaynak aktarmaktır. Disiplin ve Tahkim, bu haracı Galatasaray'a baskıyla ödetmeye çalışıyorlar. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz"







"SUÇ DUYURUSUNDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Rizespor'dan çarşamba günü elimize bir protokol geldi. Sözleşmedeki bir maddede, Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Yani federasyon ve kurulları da bu işin içinde. Biz bu suç duyurusundan asla vazgeçmeyeceğiz."



"Tahkim Kurulu aleyhine açtığımız davalardan çekilmemiz istendi. Federasyon ve kurulları da bu işin içerisinde. Bize karşı hukuksuz karar veren Tahkim için yaptığımız görevi kötüye kullanma davası geri çekilmez. Bu anlaşma masadan kalkmıştır"



"Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bedeli neyse ödemeye hazırız. Biz bu cesareti göstereceğiz. Herkesi uyarıyorum. Galatasaray büyük bir camiadır, haksız şekilde ceza verme çabalarının altında bunu yapmaya çalışanlar ezilir."

Marcao'ya verilen cezayla ilgili Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacağız."TFF ile olan ilişkilerimizi sadece resmi yazışmalara indirme kararı aldık. Kişisel olarak da hiçbir yöneticiyle görüşmeme kararı aldık."

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