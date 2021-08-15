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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

G.Saray’ın Giresun kafilesi belli oldu! Listede büyük sürpriz
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Sarı kırmızılıların, Karadeniz kafilesi açıklandı. Kamp kadrosunda yeni transferlerden Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson yer aldı. St. Johnstone karşılaşmalarında kadroda yer almayan Radamel Falcao da kadroya dahil edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılarda kadroda olması beklenmeyen Radamel Falcao ve yeni transferlerden Victor Nelsson ile Alexandru Cicaldau da kafilede yer buldu.

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

CICALDAU'NUN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun forma numarası da belli oldu. Sarı-kırmızılı oyuncu 33 numaralı formayı terletecek.

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