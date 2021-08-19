20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için Brentford'a yeni teklif!

Süper Lig'de, ilk haftanın açılış maçında Giresunspor'u 2-0 ile geçen Galatasaray'da, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor. İngiliz kulübü Brentford ile yeniden masaya oturan Cimbom, bir teklif daha yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu için Brentford’a yeni teklif!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil Dervişoğlu için Brentford ile bir kez daha masaya oturdu. Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak vermek istemeyen ve milli futbolcu için 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep eden Brentford'un inadı kırılmıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu için Brentford’a yeni teklif!

Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra iki büyük kulüpten daha teklif alan Brentford ile bir kez daha masaya oturan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için bu kez toplam 6 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu için Brentford’a yeni teklif!

Brentford'a toplam 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif eden ve bu ödemeyi 2+2+2 şeklinde üç yılda ödemeyi öneren Galatasaray, Brentford'dan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.

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