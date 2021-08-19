20 Ağustos 2021, Cuma
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Ağustos'un ilk haftasında İtalya Serie A takımlarından Cagliari'den 2 milyon euroluk teklif alan ve bu teklifi reddeden Galatasaray Yönetimi, bu kez de Premier Lig takımlarından Norwich City'nin teklifini reddetti.
Galatasaray'a yazılı olarak resmi teklifini ileten Norwich City, Mbaye Diagne için 3 milyon euroluk resmi teklif sundu ancak bu teklif sarı-kırmızılı yönetim tarafından reddedildi.
Mbaye Diagne'nin olası satışı için kapıyı 5 milyon eurodan açan Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in da raporu doğrultusunda Senegalli futbolcuyu bu bedelin altında gelen teklifleri satmama kararı aldı.
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Norwich City'nin Mbaye Diagne için yaptığı teklifi reddetti!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, gidecek oyuncularla ilgili de çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne için Norwich City'den gelen 3 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Senegalli oyuncunun olası satışı için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan yönetim, Fatih Terim'in da raporu doğrultusunda Diagne'yi bu bedelin altında gelen teklifleri satmama kararı aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın satış listesine koyduğu ancak gösterdiği sürpriz performansla tüm transfer stratejilerinin değişmesini sağlayan Mbaye Diagne bu sezona sarı-kırmızılı forma altına devam edecek.
Ağustos'un ilk haftasında İtalya Serie A takımlarından Cagliari'den 2 milyon euroluk teklif alan ve bu teklifi reddeden Galatasaray Yönetimi, bu kez de Premier Lig takımlarından Norwich City'nin teklifini reddetti.
Galatasaray'a yazılı olarak resmi teklifini ileten Norwich City, Mbaye Diagne için 3 milyon euroluk resmi teklif sundu ancak bu teklif sarı-kırmızılı yönetim tarafından reddedildi.
Mbaye Diagne'nin olası satışı için kapıyı 5 milyon eurodan açan Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in da raporu doğrultusunda Senegalli futbolcuyu bu bedelin altında gelen teklifleri satmama kararı aldı.
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