Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Giresunspor maçında zirve yaptı. Gen. oyuncu, Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasındaki istatistiği ile haftanın en iyisi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Berkan Kutlu, Süper Lig'in ilk karşılaşmasında Giresunspor önünde haftayı zirvede bitirdi.

Genç futbolcu, 12 bin 945 metreyle Süper Lig'de geride bıraktığımız haftanın en çok koşan oyuncusu oldu.

Orta sahaya dinamizm getirmesi için alınan Berkan, ortaya başarılı bir performans da koyarken beklentileri karşılamasını bildi.

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