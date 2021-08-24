Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi!
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Elmas'ın, 'Talimatlara aykırı haraketleri ve kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan hakaret içerikli açıklamalar sebebiyle' PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi ve resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün de Hatayspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar ile kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretler nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle;
"1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü HİKMET YUNUS KAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu EFECAN KARACA'nın 21.08.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ALTAY Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 21.08.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki "hakaretler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın 20.08.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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