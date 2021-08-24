Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya ülkesinin milli takımından müjdeli haber geldi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Kolombiya'da, yıldız forvet kadroya davet edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun, sarı kırmızılı kulüpteki geleceği merak konusu. 35 yaşındaki tecrübeli santrforun bu yaz takımdan ayrılması da gündemde. Öte yandan yıldız oyuncuya ülkesinin milli takımından davet geldi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Kolombiya'da, Radamel Falcao kadroya çağrıldı.

İŞTE KOLOMBİYA MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU

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