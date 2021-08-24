25 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spot haberi: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao Kolombiya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı!

Falcao’ya milli takım müjdesi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.08.2021

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya ülkesinin milli takımından müjdeli haber geldi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Kolombiya'da, yıldız forvet kadroya davet edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun, sarı kırmızılı kulüpteki geleceği merak konusu. 35 yaşındaki tecrübeli santrforun bu yaz takımdan ayrılması da gündemde. Öte yandan yıldız oyuncuya ülkesinin milli takımından davet geldi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Kolombiya'da, Radamel Falcao kadroya çağrıldı.

İŞTE KOLOMBİYA MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Morutan G.Saray’da! İşte geliş tarihi... Morutan G.Saray'da! İşte geliş tarihi...
G.Saraylı yıldızdan ayrılık sinyali! G.Saraylı yıldızdan ayrılık sinyali!
Galatasaray - Randers maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Randers maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör