20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya sürpriz aday! Pablo Galdames hamlesi

Transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta sahasına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın son olarak bonservisi elinde olan Pablo Galdames'le ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da orta sahaya sürpriz aday! Pablo Galdames hamlesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Transferde Dieng, Gedson Fernandes gibi oyuncuların peşinden okşan Galatasaray bu transferleri henüz imza aşamasına getiremedi. Bu sırada İtalyan basınından da bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da orta sahaya sürpriz aday! Pablo Galdames hamlesi

Fotomaç'ın Nico Schira'dan derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, Velez Sarsfield ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Pablo Galdames'in peşinde. Şili'li yıldızın bonservisinin bulunmaması Aslan'ı cezbediyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’da orta sahaya sürpriz aday! Pablo Galdames hamlesi

3 İtalyan takımı daha başarııl ön liberoyu gündemine almış durumda. Galdames'in ilk tercihinin Serie A olduğu ancak Cimbom'dan gelen teklifi de göz ardı edemediği belirtildi.

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