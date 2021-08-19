Fotomaç'ın Nico Schira'dan derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, Velez Sarsfield ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Pablo Galdames'in peşinde. Şili'li yıldızın bonservisinin bulunmaması Aslan'ı cezbediyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var.