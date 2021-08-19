Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya sürpriz aday! Pablo Galdames hamlesi
Transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta sahasına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın son olarak bonservisi elinde olan Pablo Galdames'le ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Transferde Dieng, Gedson Fernandes gibi oyuncuların peşinden okşan Galatasaray bu transferleri henüz imza aşamasına getiremedi. Bu sırada İtalyan basınından da bir iddia geldi.
Fotomaç'ın Nico Schira'dan derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, Velez Sarsfield ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Pablo Galdames'in peşinde. Şili'li yıldızın bonservisinin bulunmaması Aslan'ı cezbediyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var.
3 İtalyan takımı daha başarııl ön liberoyu gündemine almış durumda. Galdames'in ilk tercihinin Serie A olduğu ancak Cimbom'dan gelen teklifi de göz ardı edemediği belirtildi.
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