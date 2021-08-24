25 Ağustos 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Nef Kerry Blackshear Jr'ı kadrosuna kattı!

Cimbom ABD’li uzunu açıkladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Kerry Blackshear Jr'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan duyuruda, 24 yaşında ve 2.08 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. | Son dakika spor haberleri

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşında ve 2,08 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

28 Ocak 1997 Florida doğumlu oyuncu 2.08 cm boyunda ve uzun forvet pozisyonunda forma giyiyor.

Basketbol geleneklerine sahip bir aileden gelen Kerry, babası ve annesinin kariyer yolunu takip ederek küçük yaşta basketbola başladı. Kolejde üç yıl boyunca Virginia Tech forması giydikten sonra son yılı için doğum yeri olan Florida'ya geçiş yaptı. Florida Gators'daki son sezonunda 12.8 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Kolej kariyerinin ardından ilk profesyonel sözleşmesini İsrail'de Hapoel Galil Gilboa ile imzaladı. İsrail Ligi'nde geçtiğimiz sezon 14.8 sayı, 7.9 ribaund, 2 asist ortalamaları yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden %41.7 ile oynadı.

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