20 Ağustos 2021, Cuma

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Galatasaray'da Arda Turan'dan Marcao'ya büyük tepki! | Son dakika spor haberleri...

Büyük bir kavga önlendi! İşte o detay
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi sonrası yaşananlar ortaya çıktı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından takım kaptanlarından Arda Turan soyunma odasına girip "Marcao nerede" diye bağırdı. Yaşananların ardından tüm takım Kerem'in yanında yer aldı. (GS spor haberleri)

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoperi herkesten önce havalimanına götürdü. Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya girdi. "Marcao nerede?" diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya "Sakın onu savunma" uyarısında bulundu. Uruguaylı kaleci de "Yaptığı büyük terbiyesizlik" yanıtıyla Arda'ya destek verdi ve tüm takım Kerem'den yana tavır aldı.

HALİL'E DE YAPMIŞTI

Florya'da ise akıllara, geçen sezon basına kapalı olarak Ümit Mili Takım ile oynanan hazırlık maçı geldi. Halil Dervişoğlu ile gerginlik yaşayan Marcao'nun, Halil'e yaptığı saldırının benzerini Kerem'e gösterdiği konuşulmaya başlandı. Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu da Giresun'daki kavganın ardından Kerem'in fotoğrafını paylaşmıştı.
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