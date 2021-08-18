Son dakika transfer haberleri: Julian Draxler'de sürpriz gelişme! Galatasaray...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, planda olmayan 'fırsat' transferleri yapılabileceğini söylemişti. Sarı-kırmızılılara bu noktaya müjde gibi bir haber geldi. Lionel Messi'nin PSG'ye imza atması sonrasında Fransız kulübünün Julian Draxler'i satış listesine koyduğu ve Alman oyuncunun Cimbom'a yeşil ışık yakabileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Aslan'da daha önce de gündeme gelen Julian Draxler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre, G.Saray'ın Alman yıldızı yakından takip ettiğini satırlarına taşıdı.
Lionel Messi'nin takıma katılmasından sonra PSG'nin FFP'ye uyum göstermek için takımdan göndereceği oyuncular arasına yazılan Alman 10 numarayı Aslan'ın daha önce de istediği, ancak sonuç alınamadığı hatırlatıldı.
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala PSG yönetiminin kendisine takıma bulmasını söylemesi üzerine, Draxler'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi. Daha önce G.Saray'ı reddeden 27 yaşındaki oyuncunuu, uzun süredir kendisiyle ilgilenen Cimbom'a yeşil ışık yakabileceği belirtildi.
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